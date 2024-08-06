В Нижнем Тагиле по делу об обрушении жилого дома задержаны трое газовщиков

В ближайшее время слесарям будет предъявлено обвинение.В Нижнем Тагиле вечером 5 августа сотрудниками Следственного комитета в рамках дела об обрушении жилого дома были задержаны трое слесарей компании "Газэкс", которая занималась обслуживанием газового оборудования.
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