Задушивший двухлетнюю девочку из-за плача отчим получил 17 лет колонии

Прокуратура Свердловской области Свердловский областной суд приговорил к 17 годам колонии строгого режима 25-летнего мужчину, который задушил двухлетнюю падчерицу из-за того, что та плакала и мешала ему отдыхать, сообщили 21 ноября в пресс-службе прокуратуры региона.