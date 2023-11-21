Задушивший двухлетнюю девочку из-за плача отчим получил 17 лет колонии

Прокуратура Свердловской области Свердловский областной суд приговорил к 17 годам колонии строгого режима 25-летнего мужчину, который задушил двухлетнюю падчерицу из-за того, что та плакала и мешала ему отдыхать, сообщили 21 ноября в пресс-службе прокуратуры региона.
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