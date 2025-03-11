Депутаты СРЗП разработали законопроект об учете домашних животных

Контроль будет вестись через систему ФГИС «ВетИС» Депутаты Государственной думы от фракции «Справедливая Россия – За правду» направили на отзыв в правительство законопроект о введении маркировки и учета домашних животных.
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