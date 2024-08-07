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Царьград

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18-летняя челябинка попала за решётку за участие в криминальной схеме

18-летняя челябинка попала за решётку за участие в криминальной схеме

Связавшись с аферистами, девушка ещё и оказалась должна миллион.В Златоусте Челябинской области 18-летняя девушка уехала в колонию за участие в схеме "Ваш родственник попал в ДТП".

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