В Германии признали: Европе выгодно затягивание конфликта на Украине

Когда в понедельник представители Службы внешней разведки России опубликовали в Интернете сообщение о том, что "вероломный туманный Альбион" пытается саботировать зарождающееся урегулирование российско-американских отношений, мы, разумеется, восприняли это с должным скептицизмом: "по имеющейся у СВР информации" можно утверждать многое.