Движение транспорта в тоннеле дамбы ограничат с 21 по 25 октября

В транспортном отсеке Невской стороны Пресс-служба Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений сообщает о временном ограничении движения транспорта в транспортном отсеке Невской стороны (внутреннее кольцо КАД СПб) с 21 по 25 октября в связи с ремонтными работами.