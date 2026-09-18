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Политнавигатор

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Зеленский будет воевать, пока Запад ему выписывает чеки – Сара Вагенкнехт

Зеленский будет воевать, пока Запад ему выписывает чеки – Сара Вагенкнехт

Выдавая Украине новые займы, Запад мотивирует Владимира Зеленского воевать как можно дольше. Об этом в интервью журналистке Жасмин Косубек заявила немецкий левый политик Сара Вагенкнехт, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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