Время ещё есть: до 1 июля 2025 года абонентам, оформившим SIM-карты на паспорт другого государства, нужно обновить данные Уважаемые абоненты! Если вы оформили SIM-карту оператора мобильной связи на паспорт гражданина Украины, ДНР или иного государства, но уже получили паспорт гражданина Российской Федерации — обратитесь в Центр обслуживания абонентов ГУП ДНР «РОС» и сообщите свои данные оператору для их актуализации.