Курская область: как же так получилось ...

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАПЁРСТКИ Впотьмах вернулись в располагу, открыл «Тележеньку» и тут же закрыл. Завтра уж неделя, как начался наскок на Курскую область, а самоназначенная военблогерская шушера никак не угомонится, всё Суджу сдаёт.
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