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«Малкин проигрывает Овечкину по узнаваемости, но посмотрите на регалии. Он и Кросби делают погоду в «Питтсбурге» 19 сезонов подряд». Бердников об игроках

– Игра кого из российских хоккеистов вам нравится в сезоне? – Ребята из «Коламбуса» постоянно на слуху.

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