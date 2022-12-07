Экипажи ГИБДД в Алтайском крае оказывают помощь участникам дорожного движения в условиях холодов

Сотрудники Госавтоинспекции, ежедневно находясь на службе, не только обеспечивают безопасность дорожного движения, но и оказывают помощь автомобилистам, попавшим в сложные ситуации.
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