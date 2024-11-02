Заместитель командира Третьей штурмовой бригады армии киевского режима Максим Жорин* рассказал в своем Telegram-канале о проблемах, возникающих из-за практики создания новых бригад в ВСУ при недостаточной комплектации уже существующих подразделений.
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