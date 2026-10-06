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Морпех ВС России уничтожил БПЛА ВСУ «Лелека» с надписью на крыле «не надо»

Морпех ВС России уничтожил БПЛА ВСУ «Лелека» с надписью на крыле «не надо»

Российский морпех из группировки войск «Центр» с позывным Лада в мае 2025 года уничтожил украинский разведывательный беспилотник «Лелека», на крыле которого была размещена надпись с просьбой не сбивать аппарат.

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