Музыка: Что связывало Высоцкого со золотоискателем Тумановым, и Почему он хотел увезти барда в глухую тайгу

У любимого всеми барда Владимира Высоцкого было много приятелей. Это его школьные и дворовые друзья, коллеги по театру и кинематографу, да и просто люди, которых он встретил на своем жизненном пути и с которыми сложились длительные приятельские отношения.
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