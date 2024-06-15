В МИД Кубы выразили недовольство из-за прибытия американской подлодки

Куба была заранее предупреждена о заходе на военно-морскую базу США в заливе Гуантанамо американской подводной лодки USS Helena, однако присутствие ударных судов Штатов у берегов страны Гавана не одобряет.
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