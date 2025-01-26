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Сийярто потребовал гарантий от Каллас, что Украина и ЕС не будут мешать энергоснабжению Венгрии

Сийярто потребовал гарантий от Каллас, что Украина и ЕС не будут мешать энергоснабжению Венгрии

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто обратился к главе европейской дипломатии Кае Каллас с требованием дать гарантии, что Украина и Евросоюз не будут мешать энергоснабжению его страны.

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