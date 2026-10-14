Из манной крупы готовят не только кашу. Она пригодится для сырников, запеканки, оладий, пирогов, котлет и нежных десертов.
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