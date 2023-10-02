В Госдуму внесен закон о прогрессивной шкале налогообложения Москва, октябрь 03 (Новый День, Иван Бабурин) – Председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов во вторник, 3 октября, сообщил, что в Нижнюю палату российского парламента внесен законопроект о введении в России прогрессивной шкалы налогообложения на доходы физических лиц.