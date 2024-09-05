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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Михаил Дегтярев предложил проводить молодежные игры России и КНДР

«На ВЭФ-2024 провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом КНДР Син Хон Чхолом. Мы готовим протокол спортивных обменов на 2025 год.

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