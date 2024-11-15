Рособрнадзор допустил переход на 100-балльную систему оценивания ЕГЭ

В Рособрнадзоре допустили использование 100-балльной системы оценивания ЕГЭ. Об этом сообщает ТАСС. В ведомстве пояснили, что сейчас учащиеся после экзамена получают баллы, которые потом переводятся в оценки, например, в пятерки или четверки.