ВТБ запускает комбинированный вклад со ставкой 25%

Реклама (0+). Банк ВТБ (ПАО). Erid: F7NfYUJCUneLuVyhFbHV ВТБ расширяет свою линейку накопительных продуктов, запуская новый срочный вклад «Двойная выгода», комбинированный с программой долгосрочных сбережений от НПФ ВТБ.
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