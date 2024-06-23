"Кровавый 37-й" всё-таки начался — «Дело Пивкина» способно стать настоящей бомбой, последствия от взрыва которой трудно переоценить. Речь идет о существовании в регионе преступного коррупционного картеля...

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Спички - не игрушка

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Борьба с самарской коррупцией выходит на новый уровень. Сегодня сотрудниками полиции прямо в рабочем кабинете был задержан один из самых одиозных региональных чиновников, врио министра транспорта и автодорог Иван Пивкин (на фото - слева).

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Комментарии
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Леонтий Букштейн
Что-то мне становится грустно - куда ни кинь- кругом воровство и коррупция. Хорошо, что это не замалчивают, но от этого не сильно легчает. А опыт прежних, давних лет в России и в братском Китае, например, нам говорит: не будет страха сурового наказания - порядка не будет. И только не надо про демократию., она тут не причем.
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