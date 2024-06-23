"Кровавый 37-й" всё-таки начался — «Дело Пивкина» способно стать настоящей бомбой, последствия от взрыва которой трудно переоценить. Речь идет о существовании в регионе преступного коррупционного картеля...

Леонтий Букштейн

Что-то мне становится грустно - куда ни кинь- кругом воровство и коррупция. Хорошо, что это не замалчивают, но от этого не сильно легчает. А опыт прежних, давних лет в России и в братском Китае, например, нам говорит: не будет страха сурового наказания - порядка не будет. И только не надо про демократию., она тут не причем.