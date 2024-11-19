Названы витамины, которые нельзя пить без рекомендации врача

Они могут довести до анафилактического шока Люди уверены, что в осенне-зимний период организм испытывает дефицит витаминов, который пытаются восполнить мультикомплексами и БАД, не консультируясь со специалистами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии