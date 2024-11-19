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Петербургский дневник

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Названы витамины, которые нельзя пить без рекомендации врача

Названы витамины, которые нельзя пить без рекомендации врача

Они могут довести до анафилактического шока Люди уверены, что в осенне-зимний период организм испытывает дефицит витаминов, который пытаются восполнить мультикомплексами и БАД, не консультируясь со специалистами.

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