Наш потерянный мир

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Путин назвал основные черты нового миропорядка

Путин назвал основные черты нового миропорядка

Президент России Владимир Путин заявил, что в настоящее время в мире происходит процесс формирования мощных экономических и политических центров силы и влияния, которые все настойчивее заявляют о себе, а также требуют, чтобы с ними считались.

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