Ростехнадзор обсуждает перенос даты остановки лифтов с истекшим сроком эксплуатации в жилых домах. В России в соответствии с техрегламентом Евразийского таможенного союза до 15 февраля 2025 года подлежат замене порядка 140 тыс.
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