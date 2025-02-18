В России исправили проект об экзамене по русскому для детей мигрантов

Чтобы пройти тестирование, ребенку нужно получить оценку удовлетворительно При поступлении на образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования ребенок-иностранец должен получить оценку удовлетворительно, чтобы подтвердить уровень владения русским языком.