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Петербургский дневник

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Пенсионерка из Петербурга получила почти 500 тысяч рублей после травмы в продуктовом магазине

Пенсионерка из Петербурга получила почти 500 тысяч рублей после травмы в продуктовом магазине

Об этом рассказали приставы Судебные приставы Северной столицы взыскали в пользу пожилой женщины, получившей травму в продуктовом магазине, компенсацию морального вреда в размере почти 500 тысяч рублей, сообщает пресс-служба главного управления ФССП по Петербургу.

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