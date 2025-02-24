Пенсионерка из Петербурга получила почти 500 тысяч рублей после травмы в продуктовом магазине

Об этом рассказали приставы Судебные приставы Северной столицы взыскали в пользу пожилой женщины, получившей травму в продуктовом магазине, компенсацию морального вреда в размере почти 500 тысяч рублей, сообщает пресс-служба главного управления ФССП по Петербургу.