МВД ДНР ищет пропавшего 15-летнего подростка в Донецке

В Буденновском районе Донецка пропал несовершеннолетний Василенко 3.В. 31 августа он вышел из дома в магазин и не вернулся.
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