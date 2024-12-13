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Новая функция Adobe избавит фотографов от главного врага съёмки через стекло –...

Новая функция Adobe избавит фотографов от главного врага съёмки через стекло –...

Новая функция Adobe избавит фотографов от главного врага съёмки через стекло – отраженийКто из нас не пытался сфотографировать что-то через витрину магазина, только чтобы потом обнаружить на снимке своё отражение? Adobe, похоже, нашла решение этой извечной проблемы фотографов.

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