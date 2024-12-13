Новая функция Adobe избавит фотографов от главного врага съёмки через стекло – отраженийКто из нас не пытался сфотографировать что-то через витрину магазина, только чтобы потом обнаружить на снимке своё отражение? Adobe, похоже, нашла решение этой извечной проблемы фотографов.
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