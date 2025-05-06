«Мертвецкие обмылки»: как русские использовали мыло после мытья покойника

В древности болезни и череду неприятных событий в жизни люди пытались объяснить сглазом и порчей. Распространено было верование, согласно которому оказать негативное воздействие на кого-либо было проще всего с помощью «мертвецких обмылков».
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