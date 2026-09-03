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Царьград

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Пулеметчик Чудинов занял пост замглавы Орджоникидзевского района

Пулеметчик Чудинов занял пост замглавы Орджоникидзевского района

Роман Чудинов, прошедший Специальную военную операцию и бывший сотрудник правоохранительных органов, назначен первым заместителем главы Орджоникидзевского района Перми.

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