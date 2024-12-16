Намедни немецкий политический таблоид BILD вышел с гневной заметкой о российской пропаганде, рисующей из кандидата на пост бундесканцлера от союза ХДС/ХСС Фридриха Мерца образ «ястреба»-милитариста, поджигателя войны и человека, готового ввергнуть Германию в новый военный конфликт против России.