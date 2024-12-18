Руководитель свердловского филиала «Россети Урал» Алексей Смушкин рассказал о правилах безопасности для населения и ожидаемых нагрузках на сеть в период новогодних каникул

Фото предоставлено пресс-службой "Россети Урал" BrisperВ пресс-центре информационного агентства Интерфакс в Екатеринбурге состоялась пресс-конференция, посвященная соблюдению мер пожарной безопасности в новогодние праздники в Свердловской области.
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