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Проверь свои знания о выборах на диктанте в Тверской области

Проверь свои знания о выборах на диктанте в Тверской области

Проверь свои знания о выборах на «Избирательном диктанте» 10 сентября. Акция пройдёт онлайн и на очных площадках, участников ждут вопросы о голосовании, истории выборов и практические ситуации из жизни молодёжи.

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