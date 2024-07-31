Замглавы МИД Рябков: Белоусов предостерег Остина из-за эскалации на Украине

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что глава военного ведомства Андрей Белоусов в беседе с американским коллегой Ллойдом Остином 12 июля направил "очень серьезное предостережение" о риске неуправляемой эскалации из-за действий Киева и Вашингтона.