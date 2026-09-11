Южная прокуратура выявила нарушение в продаже продуктов в Волгограде

В Волгограде Южная транспортная прокуратура выявила, что предприниматель продавал мясную и молочную продукцию без маркировки и документов о безопасности.
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