В Москве на премии «Жара Music Awards 2024» Полине Гагариной стало плохо

Исполнительница Полина Гагарина присутствовала на церемонии награждения «Жара Music Awards 2024». Она выиграла в номинации «Шоу года», но из-за проблем со здоровьем не могла забрать свою награду и была вынуждена уехать.
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