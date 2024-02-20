Crystal Dynamics уточнили, что новый образ Лары Крофт не окончательный Недавно Crystal D...

Crystal Dynamics уточнили, что новый образ Лары Крофт не окончательныйНедавно Crystal Dynamics перезапустила официальный сайт серии Tomb Raider, опубликовав новое изображение Лары Крофт, которое было воспринято как показатель нового облика главной героини, но позже команда уточнила, что это не обязательно отражает новый облик персонажа.