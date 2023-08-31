Военное обозрение

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Россия в Совбезе ООН заблокировала резолюцию по продлению и ужесточению санкций против Мали

Россия в Совбезе ООН заблокировала резолюцию по продлению и ужесточению санкций против Мали

Российская делегация в ООН назвала подготовленную в отношении Мали резолюцию очередным проявлением колониализма, продвигаемого так называемым коллективным Западом.

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