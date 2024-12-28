Трамп намерен отложить запрет TikTok в США из-за помощи в выборах

Приостановить действие закона, который позволит запретить соцсеть TikTok в Соединенных Штатах, призвал Верховный суд страны избранный президент США Дональд Трамп в пятницу 27 декабря, сообщает его адвокат Джон Сауэр.
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