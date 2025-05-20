Смертоносные монстры: какие огромные змеи открыли охоту на людей

Роман Соколов/ТАСС Какая змея стала самой смертоносной на планете? Как не стать жертвой питона или анаконды? Об этом рассказывает программа "Невероятно интересные истории" с Алексеем Корзиным и Владиславом Рябовым на РЕН ТВ.