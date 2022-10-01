Поставки российского газа в Молдавию продолжаются в штатном режиме, несмотря на задолженность республики

Поставки российского газа в Молдавию продолжаются в штатном режиме, несмотря на несоблюдение правительством Молдавии договоренностей о сроках подписания соглашения об урегулировании задолженности.
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