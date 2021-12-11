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В Чите четыре городских автобуса поменяют маршруты движения

В Чите четыре городских автобуса поменяют маршруты движения

Четыре автобуса в Чите поменяют маршруты. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Решение об изменении маршрутов было принято 10 декабря на заседании  комиссии по регулярным перевозкам, состоявшейся в Комитете городского хозяйства.

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