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Крымская газета

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Почти 200 машин стоят в очереди на досмотр у Крымского моста

Почти 200 машин стоят в очереди на досмотр у Крымского моста

На подъездах к Крымскому мосту 190 машин стоят в очереди на ручной досмотр. Об этом сообщили в Оперштабе Республики Крым.

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