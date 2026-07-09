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ДумаТВ

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Вячеслав Володин направил приглашения об участии в наблюдении за выборами депутатов Государственной Думы IX созыва

Вячеслав Володин направил приглашения об участии в наблюдении за выборами депутатов Государственной Думы IX созыва

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин направил приглашения зарубежным парламентам и международным парламентским структурам принять участие в работе миссии наблюдателей на выборах депутатов Государственной Думы IX созыва.

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