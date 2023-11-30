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Бездомные в Хабаровском крае выдадут сертификаты

Бездомные в Хабаровском крае выдадут сертификаты

С наступлением зимы в Хабаровском крае бесприютные люди все чаще обращаются за помощью. 15 государственных учреждений и пять некоммерческих организаций предоставляют разнообразные услуги для людей без определенного места жительства.

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