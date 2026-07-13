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Мода и Шоу-бизнес

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Успенская рассказала, что «выпускает пар» в сосновом лесу в Подмосковье

Успенская рассказала, что «выпускает пар» в сосновом лесу в Подмосковье

Российская певица Любовь Успенская в понедельник, 13 июля, рассказала, что выпускает весь пар и накопленный негатив во время прогулок по сосновому лесу, который расположен рядом с ее подмосковным имением.

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