Успенская рассказала, что «выпускает пар» в сосновом лесу в Подмосковье

Российская певица Любовь Успенская в понедельник, 13 июля, рассказала, что выпускает весь пар и накопленный негатив во время прогулок по сосновому лесу, который расположен рядом с ее подмосковным имением.
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