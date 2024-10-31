4 из 10 россиян относятся к подтверждению личности по биометрии в той или иной степени положительно, выяснил ВЦИОМ.
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4 из 10 россиян относятся к подтверждению личности по биометрии в той или иной степени положительно, выяснил ВЦИОМ.
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