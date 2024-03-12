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Собянин: Летевший к Москве беспилотник уничтожен в Раменском городском округе

Собянин: Летевший к Москве беспилотник уничтожен в Раменском городском округе

Разрушений не зафиксировано Согласно информации, опубликованной мэром Москвы Сергеем Собяниным в его Telegram-канале, атака беспилотного летательного аппарата была успешно предотвращена силами противовоздушной обороны (ПВО) в Раменском городском округе.

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