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Автоверсты

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Ответ на пост «Выбираем и покупаем Ford Explorer V с пробегом»

﻿﻿Стандартные советы для любого автомобиля. Из личного опыта напишу и дополню описанное автором: Раздатка Утечки — меньшее из зол; масло такого качества, что может загустеть еще до того, как вытечет из всех возможных мест.

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